Во вторник, 21 сентября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 26,71 гривны . В общем прошедшая неделя была очень сбалансированным. С одной стороны на гривну давило сокращение портфеля нерезидентов в ОВГЗ на 2 миллиарда гривен и оживление импортеров. Но большие продажи экспортеров перекрывали этот дефицит, поэтому гривна была относительно стабильной.

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Рынок на прошлой неделе оставался достаточно спокойным и флейтовав (оставался в узком диапазоне торгов) в коридоре 26,62 – 26,74,

– рассказал Антон Куренной, ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка.

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Финансисты, опрошенные 24 каналом, убеждены, что эта неделя может стать началом ослабления гривны , правда, незначительного. Среди факторов аналитики ICU выделяют:

приближение конца месяца и необходимость платить ежемесячные налоги, ведь это может увеличить предложение валюты на рынке;

с одной стороны увеличение спроса от импортеров, а с другой – увеличение предложения от аграриев-экспортеров, что будет балансировать рынок.

Поэтому в ближайшее время курс гривны останется в коридоре 26,5 – 27 с возможным незначительным ослаблением из-за увеличения импорта и высоких цен на товары его энергетической составляющей. Тарас Котович, Александр Мартыненко аналитики ICU

Анна Волуйчак, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, к факторам добавляет еще психологические факторы. По ее словам, достаточно существенное укрепление гривны в сентябре стало неожиданным для многих участников рынка. И пока они в основном ожидают перехода к постепенному росту курса доллара.

Предпосылки в конце сентября для этого действительно есть. Поэтому я ожидаю усиления волатильности на торгах на следующей неделе и оживление спекулятивно настроенных участников,

– рассказала эксперт.

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