Неизменный доллар и новая стоимость евро курс валют на 22 сентября

На среду, 22 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар остается неизменным, тогда как евро укрепляется относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В среду, 22 сентября, Нацбанк оставил официальный курс доллара США на том же уровне, что и в предыдущий банковский день – 26,70 гривны.

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Зато европейская валюта выросла в цене. Курс евро остановился на уровне 31,35 гривны, что на 8 копеек больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,70 – 26,72.

Евро – 31,31 – 31,34.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,62 гривны, продажа – 26,79 гривны.

Евро: покупка – 31,12 гривны, продажа – 31,43 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года – поднимется до 28,60 гривны.

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