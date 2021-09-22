Офіційний курс долара та євро
У середу, 22 вересня, Нацбанк залишив офіційний курс долара США на тому ж рівні, що й в попередній банківський день – 26,70 гривні.
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Натомість європейська валюта зросла в ціні. Курс євро зупинився на рівні 31,35 гривні, що на 8 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,70 – 26,72.
- Євро – 31,31 – 31,34.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,62 гривні, продаж – 26,79 гривні.
- Євро: купівля – 31,12 гривні, продаж – 31,43 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2021 році
- Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року – підніметься до 28,60 гривні.
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Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу