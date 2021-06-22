Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 22 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,19 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато европейская валюта вновь существенно подешевела. Курс евро остановился на отметке 32,28, что на 16 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,28 – 27,30.

Евро – 32,38 – 32,40.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,09 гривны, продажа – 27,30 гривны.

Евро: покупка – 32,19 гривны, продажа – 32,60 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны .

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара в 2021 году никогда не переступит отметку в 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс гривни будет колебаться в пределах 27,90 гривны за доллар, а в конце года стоимость доллара вырастет до 28,20 гривны.

В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала