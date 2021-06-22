Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 22 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,19 гривні, що на 2 копійки більше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість європейська валюта знову суттєво подешевшала. Курс євро зупинився на позначці 32,28, що на 16 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,28 – 27,30.

Євро – 32,38 – 32,40.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,09 гривні, продаж – 27,30 гривні.

Євро: купівля – 32,19 гривні, продаж – 32,60 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара у 2021 році не перетне позначку у 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс гривні коливатиметься в межах 27,90 гривні за долар, а наприкінці року вартість долара зросте до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року вартість долара зросте до гривні. У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це йдеться у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу