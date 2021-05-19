Официальный курс доллара и евро
В среду, 19 мая, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 27,43 гривны, что на 12 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Зато стоимость европейской валюты снова начала расти. Курс остановился на отметке 33,53, что на 9 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,40 – 27,42.
- Евро – 33,46 – 33,49.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,38 гривны, продажа – 27,57 гривны.
- Евро: покупка – 33,18 гривны, продажа – 33,54 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- Согласно прогнозу МВФ , курс американского доллара в течение 2021 никогда не переступит отметку в 27,98.
- В Минэкономики убеждены, что до 2024 года американская национальная валюта может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по- пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала