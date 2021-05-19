Офіційний курс долара та євро

У середу, 19 травня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,43 гривні, що на 12 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти знову почала зростати. Курс зупинився на позначці 33,53, що на 9 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,40 – 27,42.

Євро – 33,46 – 33,49.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,38 гривні, продаж – 27,57 гривні.

Євро: купівля – 33,18 гривні, продаж – 33,54 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.

гривні за долар. Згідно з прогнозом МВФ, курс американського долара протягом 2021 року не перетне позначку у 27,98 .

. У Мінекономіки переконані, що до 2024 року американська національна валюта може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу