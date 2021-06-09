Официальный курс доллара и евро

В среду, 9 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,17 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты вновь возросла. Курс евро остановился на отметке 33,11, что на 4 копейки больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,10 – 27,12.

Евро – 33,01 – 33,04.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,04 гривны, продажа – 27,23 гривны.

Евро: покупка – 32,81 гривны, продажа – 33,17 гривны.

Прогноз курса гривны

Правительство Украины заложило в бюджет на 2021 год среднегодовой курс гривны на уровне 29,1.

В МВФ считают, что курс американского доллара в течение 2021 года будет оставаться на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики экономисты отметили, что среднегодовой курс национальной валюты будет оставаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года курс вырастет до 28,20 гривны.

В Минэкономики прогнозируют, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше информации об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала