Офіційний курс долара та євро

У середу, 9 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,17 гривні, що на 2 копійки менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти знову зросла. Курс євро зупинився на позначці 33,11, що на 4 копійки більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,10 – 27,12.

Євро – 33,01 – 33,04.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,04 гривні, продаж – 27,23 гривні.

Євро: купівля – 32,81 гривні, продаж – 33,17 гривні.

Прогноз курсу гривні

Уряд заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 .

. У МВФ вважають, що курс американського долара протягом 2021 року залишатиметься на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки економісти зазначили, що середньорічний курс національної валюти залишатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року курс зросте до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року курс зросте до гривні. У Мінекономіки прогнозують, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше інформації про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу