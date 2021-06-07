Курс валют на 7 июня: доллар и евро обновили свои минимумы

На понедельник, 7 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро стремительно ослабевают относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 7 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27, 29 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты продолжает стремительно падать в цене. Курс евро остановился на отметке 33,06, что на 19 копеек меньше, чем в конце прошлой недели.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,24 – 27,26.

Евро – 33,17 – 33,19.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,14 гривны, продажа – 27,34 гривны.

Евро: покупка – 32,85 гривны, продажа – 33,23 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабинет Министров Украины заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 .

. МВФ прогнозирует, что курс американского доллара в течение 2021 года не переступит отметку в 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики экономисты сошлись на том, что среднегодовой курс национальной валюты будет оставаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года цена возрастет к 28,20 гривны.

за доллар, а в конце года цена возрастет к гривны. В Минэкономики считают, что до 2024 года доллар может вырасти в цене до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала