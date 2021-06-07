Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 7 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27, 29 гривні, що на 5 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти продовжує стрімко падати в ціні. Курс євро зупинився на позначці 33,06, що на 19 копійок менше, ніж наприкінці минулого тижня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,24 – 27,26.

Євро – 33,17 – 33,19.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,14 гривні, продаж – 27,34 гривні.

Євро: купівля – 32,85 гривні, продаж – 33,23 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабінет Міністрів України заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 .

. МВФ прогнозує, що курс американського долара протягом 2021 року не перетне позначку у 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки економісти зійшлися на тому, що середньорічний курс національної валюти залишатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року ціна зросте до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року ціна зросте до гривні. У Мінекономіки вважають, що до 2024 року долар може зрости в ціні до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу