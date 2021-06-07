Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 7 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27, 29 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты продолжает стремительно падать в цене. Курс евро остановился на отметке 33,06, что на 19 копеек меньше, чем в конце прошлой недели.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,24 – 27,26.
- Евро – 33,17 – 33,19.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,14 гривны, продажа – 27,34 гривны.
- Евро: покупка – 32,85 гривны, продажа – 33,23 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабинет Министров Украины заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс гривны на уровне 29,1.
- МВФ прогнозирует, что курс американского доллара в течение 2021 года не переступит отметку в 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики экономисты сошлись на том, что среднегодовой курс национальной валюты будет оставаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года цена возрастет к 28,20 гривны.
- В Минэкономики считают, что до 2024 года доллар может вырасти в цене до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала