Официальный курс доллара и евро
В пятницу, 7 мая, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 27,72 гривны, на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день.
Интересно Самая металлургическая компания мира сообщила о самом успешном квартале за 10 лет
Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,41, что на 14 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,74 – 27,76.
- Евро – 33,46 – 33,48.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,62 гривны, продажа – 27,81 гривны.
- Евро: покупка – 33,08 гривны, продажа – 33,45 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- МВФ прогнозирует, что курс американского доллара в течение 2021 останется на уровне 27,98.
- В Минэкономики считают, что до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала