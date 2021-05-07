Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 7 мая, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 27,72 гривны, на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,41, что на 14 копеек больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,74 – 27,76.

Евро – 33,46 – 33,48.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,62 гривны, продажа – 27,81 гривны.

Евро: покупка – 33,08 гривны, продажа – 33,45 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

МВФ прогнозирует, что курс американского доллара в течение 2021 останется на уровне 27,98 .

В Минэкономики считают, что до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала