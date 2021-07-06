Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 6 июля, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,29 гривны, что на 12 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает падать. Курс евро остановился на отметке 32,37, что на 4 копейки меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,30 – 27,32.

Евро – 32,38 – 32,40.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,15 гривны, продажа – 27,36 гривны.

Евро: покупка – 32,14 гривны, продажа – 32,50 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабинет Министров Украины заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.

год Согласно прогнозу Международного валютного фонда , курс доллара США к концу 2021 году останется на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики специалисты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара будет колебаться в пределах 27,90 гривны , а в конце года его стоимость достигнет 28,20 гривны.

В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала