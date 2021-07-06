Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 6 липня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27,29 гривні, що на 12 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує падати. Курс євро зупинився на позначці 32,37, що на 4 копійки менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,30 – 27,32.

Євро – 32,38 – 32,40.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,15 гривні, продаж – 27,36 гривні.

Євро: купівля – 32,14 гривні, продаж – 32,50 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабінет Міністрів України заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс долара США до кінця 2021 року залишиться на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фахівці дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара коливатиметься в межах 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість досягне 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість досягне гривні. У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу