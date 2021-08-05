Официальный курс доллара и евро

В четверг, 5 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,90 гривны, что на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта тоже подорожала. Курс евро остановился на уровне 31,94 гривны, что на 5 копеек больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,95 – 26,97.

Евро – 32,05 – 32,07.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,84 гривны, продажа – 27,04 гривны.

Евро: покупка – 31,72 гривны, продажа – 32,05 гривны.

Прогноз курса гривны

Правительство Украины заложило в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс американского доллара на уровне 29,1 гривны .

год Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года останется на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В Минэкономики считают, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом можно найти в сценарии развития экономики.