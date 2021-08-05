Офіційний курс долара та євро
У четвер, 5 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,90 гривні, що на 6 копійок більше, ніж в попередній банківський день.
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Європейська валюта теж подорожчала. Курс євро зупинився на рівні 31,94 гривні, що на 5 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,95 – 26,97.
- Євро – 32,05 – 32,07.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,84 гривні, продаж – 27,04 гривні.
- Євро: купівля – 31,72 гривні, продаж – 32,05 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс американського долара на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця 2021 року залишиться на рівні 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде коливатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки вважають, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу