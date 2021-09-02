Официальный курс доллара и евро

В четверг, 2 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,00 гривны, что на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день

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Стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс евро остановился на уровне 31,93 гривны, что на 10 копеек больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,02 – 27,04.

Евро – 32,01 – 32,03.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,89 гривны, продажа – 27,08 гривны.

Евро: покупка – 31,60 гривны, продажа – 31,99 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

год Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В Министерстве экономики также считают, что в 2024 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 29,20 гривны , а в конце года украинская гривна упадет до 29,40 гривны .