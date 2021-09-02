Офіційний курс долара та євро

У четвер, 2 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,00 гривні, що на 11 копійок більше, ніж в попередній банківський день

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Вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс євро зупинився на рівні 31,93 гривні, що на 10 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,02 – 27,04.

Євро – 32,01 – 32,03.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,89 гривні, продаж – 27,08 гривні.

Євро: купівля – 31,60 гривні, продаж – 31,99 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У Міністерстві економіки також вважають, що у 2024 році середньорічний курс долара буде на рівні 29,20 гривні, а наприкінці року українська гривня впаде до 29,40 гривні.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу