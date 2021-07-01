Официальный курс доллара и евро

В четверг, 1 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,22 17 гривны, что на 5 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта тоже начала расти в цене. Курс евро остановился на отметке 32,34, что на 4 копейки больше, чем в последний день июня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,28 – 27,30.

Евро – 32,38 – 32,41.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,09 гривны, продажа – 27,31 гривны.

Евро: покупка – 32,14 гривны, продажа – 32,51 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны .

Согласно прогнозу Международного валютного фонда , курс американского доллара к концу текущего года останется на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара будет колебаться в пределах 27,90 гривны , а в конце года стоимость нацвалюты США возрастет до 28,20 гривны.

В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала