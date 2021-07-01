Офіційний курс долара та євро

У четвер, 1 липня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,22 17 гривні, що на 5 копійок більше, ніж в попередній банківський день.

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Європейська валюта теж почала зростати в ціні. Курс євро зупинився на позначці 32,34, що на 4 копійки більше, ніж в останній день червня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,28 – 27,30.

Євро – 32,38 – 32,41.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,09 гривні, продаж – 27,31 гривні.

Євро: купівля – 32,14 гривні, продаж – 32,51 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні .

. Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс американського долара до кінця поточного року залишиться на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара коливатиметься в межах 27,90 гривні , а наприкінці року вартість нацвалюти США зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року вартість нацвалюти США зросте до гривні. У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це йдеться у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу