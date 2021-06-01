Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 1 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,46 гривны, на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты вновь вернулась к росту. Курс остановился на отметке 33,51, что на 13 копеек больше, чем в последний день весны.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,46 – 27,48.

Евро – 33,50 – 33,53.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,36 гривны, продажа – 27,55 гривны.

Евро: покупка – 33,23 гривны, продажа – 33,57 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

МВФ считает, что курс доллара США в текущем году остановится на уровне 27,98 .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики экономисты согласовали, что среднегодовой курс гривни будет оставаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года поднимется до 28,20 гривны.

В Минэкономики прогнозируют, что к 2024 году доллар США может вырасти в цене до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше информации об этом – в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала