Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 1 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,46 гривні, що на 4 копійки менше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти знову повернулася до зростання. Курс зупинився на позначці 33,51, що на 13 копійок більше, ніж в останній день весни.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,46 – 27,48.
- Євро – 33,50 – 33,53.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,36 гривні, продаж – 27,55 гривні.
- Євро: купівля – 33,23 гривні, продаж – 33,57 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- МВФ вважає, що курс долара США у поточному році зупиниться на рівні 27,98.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки економісти узгодили, що середньорічний курс гривні залишатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року підніметься до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки прогнозують, що до 2024 року долар США може зрости в ціні до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше інформації про це – в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу