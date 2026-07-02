Неделя завершится подорожанием доллара – курс валюты НБУ на 3 июля

Нацбанк установил официальный курс валюты на пятницу, 3 июля. Неделя завершится небольшим подорожанием доллара и евро.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 2 июля торговался по 44,76 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 3 копейки по сравнению с 1 июля. Официальный курс евро составил 50,97 гривны, то есть его курс снизился на 6 копеек, сообщает Нацбанк.

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А вот 3 июля курс валют будет следующим:

доллар – 44,80 гривны (+4 копейки);

евро – 51,08 гривны (+11 копеек).

Обратите внимание, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 2 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,58 гривны , а продажа – 45,07 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,83 гривны , а продажа – 44,86 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,39 гривны, а продажа – 44,89 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на полдень 2 июля был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 50,81 гривны , а продажа – 51,47 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 51,20 гривны , а продажа – 51,35 гривны ;

, а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 50,94 гривны, а продажа – 51,58 гривны.

К слову, в июле определяющими факторами для курса гривны останутся поступления международной финансовой помощи, ситуация с безопасностью, динамика мировых цен на энергоносители, а также активность импортеров топлива, энергооборудования и т. п.

Прогнозы о подорожании доллара до 48 – 50 гривен в ближайшее время эксперты считают маловероятными. Такой сценарий возможен лишь при одновременном стечении нескольких негативных факторов, в частности существенного ухудшения ситуации с безопасностью и роста инфляционных ожиданий.