Неделя завершится подорожанием доллара – курс валюты НБУ на 3 июля
Нацбанк установил официальный курс валюты на пятницу, 3 июля. Неделя завершится небольшим подорожанием доллара и евро.
Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 2 июля торговался по 44,76 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 3 копейки по сравнению с 1 июля. Официальный курс евро составил 50,97 гривны, то есть его курс снизился на 6 копеек, сообщает Нацбанк.
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А вот 3 июля курс валют будет следующим:
- доллар – 44,80 гривны (+4 копейки);
- евро – 51,08 гривны (+11 копеек).
Обратите внимание, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
Напомним, еще по состоянию на полдень 2 июля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,58 гривны, а продажа – 45,07 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,83 гривны, а продажа – 44,86 гривны;
- в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,39 гривны, а продажа – 44,89 гривны.
К слову, в июле определяющими факторами для курса гривны останутся поступления международной финансовой помощи, ситуация с безопасностью, динамика мировых цен на энергоносители, а также активность импортеров топлива, энергооборудования и т. п.
Прогнозы о подорожании доллара до 48 – 50 гривен в ближайшее время эксперты считают маловероятными. Такой сценарий возможен лишь при одновременном стечении нескольких негативных факторов, в частности существенного ухудшения ситуации с безопасностью и роста инфляционных ожиданий.