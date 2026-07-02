Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 2 липня торгувався по 44,76 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 3 копійки проти 1 липня. Офіційний курс євро становив 50,97 гривні, отже його ціна впала на 6 копійок, повідомляє Нацбанк.

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А от 3 липня курс валюти буде таким:

долар – 44,80 гривні (+4 копійки);

євро – 51,08 гривні (+11 копійок).

Зауважте, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 2 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,58 гривні , а продаж – по 45,07 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,83 гривні , а продаж – по 44,86 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,39 гривні, а продаж – по 44,89 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 2 липня був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,81 гривні , а продаж – по 51,47 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,20 гривні , а продаж – по 51,35 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,94 гривні, а продаж – по 51,58 гривні.

До слова, у липні визначальними для курсу гривні залишатимуться надходження міжнародної фінансової допомоги, безпекова ситуація, динаміка світових цін на енергоносії, а також активність імпортерів пального, енергообладнання тощо.

Прогнози про подорожчання долара до 48 – 50 гривень найближчим часом експерти вважають малоймовірними. Такий сценарій можливий лише за одночасного збігу кількох негативних чинників, зокрема суттєвого погіршення безпекової ситуації та зростання інфляційних очікувань.