Официальный курс валюты на 1 июля – начнется ли новый месяц без неожиданностей
Нацбанк установил официальный курс валюты на среду, 1 июля. Новый месяц начнется с подешевения доллара и евро.
Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 30 июня торговался по 44,84 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 1 копейку по сравнению с 29 июня. Официальный курс евро составил 51,16 гривны, то есть его курс вырос на 3 копейки, сообщает Нацбанк.
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А вот 1 июля курс валют будет следующим:
- доллар – 44,79 гривны (-5 копеек);
- евро – 51,03 гривны (-13 копеек).
Обратите внимание, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
Напомним, еще по состоянию на полдень 30 июня курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,58 гривны, а продажа – 45,06 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,85 гривны, а продажа – 44,91 гривны;
- в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,42 гривны, а продажа – 44,91 гривны.
Напомним, что оснований для резких изменений курса иностранной наличности в Украине в ближайшее время нет, хотя предсказать все условия невозможно. Особую угрозу представляет военный фактор и последствия новых российских обстрелов, в частности для инфраструктуры.
А вот стабильность валютного рынка пока поддерживает умеренное инфляционное давление – благодаря сезонному удешевлению овощей, фруктов и ягод, а также отсутствию существенных изменений в цене топлива.