Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 30 июня торговался по 44,84 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 1 копейку по сравнению с 29 июня. Официальный курс евро составил 51,16 гривны, то есть его курс вырос на 3 копейки, сообщает Нацбанк.

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А вот 1 июля курс валют будет следующим:

доллар – 44,79 гривны (-5 копеек);

евро – 51,03 гривны (-13 копеек).

Обратите внимание, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 30 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,58 гривны , а продажа – 45,06 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,85 гривны , а продажа – 44,91 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,42 гривны, а продажа – 44,91 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на полдень 30 июня был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 50,85 гривны , а продажа – 51,47 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 51,30 гривны , а продажа – 51,40 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 51,02 гривны, а продажа – 51,77 гривны.

Напомним, что оснований для резких изменений курса иностранной наличности в Украине в ближайшее время нет, хотя предсказать все условия невозможно. Особую угрозу представляет военный фактор и последствия новых российских обстрелов, в частности для инфраструктуры.

А вот стабильность валютного рынка пока поддерживает умеренное инфляционное давление – благодаря сезонному удешевлению овощей, фруктов и ягод, а также отсутствию существенных изменений в цене топлива.