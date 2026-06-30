Офіційний курс валюти в Україні
Офіційний курс долара США 30 червня торгувався по 44,84 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 1 копійку проти 29 червня. Офіційний курс євро становив 51,16 гривні, отже його ціна збільшилася на 3 копійки, повідомляє Нацбанк.
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А от 1 липня курс валюти буде таким:
- долар – 44,79 гривні (-5 копійок);
- євро – 51,03 гривні (-13 копійок).
Зауважте, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Курс долара на готівковому ринку
Нагадаємо, ще станом на обід 30 червня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,58 гривні, а продаж – по 45,06 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,85 гривні, а продаж – по 44,91 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,42 гривні, а продаж – по 44,91 гривні.
Нагадаємо, що підстав для різких змін курсу іноземної готівки в Україні найближчим часом немає, хоча передбачити всі чинники неможливо. Особливу загрозу становить воєнний фактор і наслідки нових російських обстрілів, зокрема для інфраструктури.
А от стабільність валютного ринку наразі підтримує помірний інфляційний тиск – завдяки сезонному здешевшанню овочів, фруктів і ягід, а також відсутність суттєвих змін у ціні пального.