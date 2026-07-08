Одна из валют резко изменила курс в обменных пунктах: сколько стоят доллар и евро

В среду, 8 июля, Нацбанк установил официальный курс доллара в Украине на уровне 44,50 гривны, а евро – 50,88 гривны. Однако в банках и обменных пунктах наличные торгуются по другим курсам.

Какой курс валют в банках

В украинских банках по состоянию на утро 8 июля курс иностранной валюты пошел вниз, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

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Покупка доллара в среднем осуществляется по курсу 44,26 гривны ( -5 копеек), а продажа – по курсу 44,76 гривны ( -5 копеек).

( -5 копеек), а продажа – по курсу -5 копеек). В то время как покупка евро стоит в среднем 50,61 гривны ( -3 копейки), а продажа – 51,19 гривны (-7 копеек).

Какова стоимость валют на черном рынке

На черном рынке курсы обеих иностранных валют практически не изменились.

Покупка доллара в среднем осуществляется по 44,55 гривны ( -1 копейка), а продажа – по 44,60 гривны ( без изменений по сравнению со вторником).

( -1 копейка), а продажа – по ( без изменений по сравнению со вторником). В то же время покупка евро в среднем происходит по 51,00 гривны (-1 копейка), а продажа – по 51,20 гривны (-1 копейка).

Каков курс валют в обменных пунктах

А вот в обменных пунктах ситуация в среду отличается – покупка доллара резко подорожала, как свидетельствуют данные finance.ua.

Доллары покупают в среднем по 44,35 гривны (+32 копейки), а продают – по 44,58 гривны (-10 копеек).

(+32 копейки), а продают – по (-10 копеек). В свою очередь, евро покупают в среднем по 51,10 гривны ( +28 копеек), а продают – по 51,52 гривны ( -6 копеек).

Следует добавить, что до конца недели банкиры не прогнозируют особых изменений на валютном рынке по сравнению с первыми днями месяца. Возможный дисбаланс будет сглаживать Нацбанк, который и в дальнейшем работает в режиме "управляемой гибкости".

По прогнозам, курс доллара должен держаться в диапазоне от 44,7 до 45,1 гривны. Курс евро, в свою очередь, может находиться в пределах 51,5 – 52,5 гривны.

Но уже в августе ситуация, вероятно, изменится. Рынок оживится, спрос на валюту вырастет из-за подготовки к осенне-зимнему периоду и связанных с этим рисков безопасности.