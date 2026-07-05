Какой будет ситуация в начале июля
Подробности эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Он прогнозирует, что колебания курса доллара будут удерживаться в пределах 44,7 – 45,1 гривны, тогда как евро, в свою очередь, может находиться в коридоре 51,5 – 52,5 гривны.
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Во-первых, благодаря своевременным действиям Нацбанка текущие изменения будут "умеренными". Регулятор и в дальнейшем будет работать в режиме "управляемой гибкости", сглаживая дисбалансы на рынке.
По предварительным оценкам, в течение недели он продолжит проводить интервенции в пределах уже привычных 800 – 850 миллионов долларов, то есть спрос на валюту примерно на 10 – 15% будет превышать предложение.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Во-вторых, ключевым фактором для определения баланса останется ситуация на нефтяном рынке: чем стабильнее мировые цены на сырье, тем меньше у импортеров топлива необходимости активно скупать валюту. И хотя пока резкого сокращения спроса на доллар ожидать не стоит, маловероятно, что он будет расти. В нынешних условиях это можно оценить как положительный момент.
Можно предположить, что именно июль станет "самым спокойным" месяцем благодаря сезонному фактору, а также умеренному инфляционному давлению (как и в июне риски стремительного роста потребительских цен минимальны).
Впрочем, уже в августе рынок может оживиться. В связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду и связанными с ним рисками для безопасности спрос на иностранную валюту, вероятно, будет постепенно расти. Соответственно, Нацбанку придется активнее поддерживать стабильность с помощью интервенций.
К слову, любые заметные изменения на межбанке быстро сказываются и на наличном сегменте. Прежде всего, обменные пункты расширяют спред между курсами покупки и продажи (обычно до 1 – 1,3 гривны), что является одним из главных сигналов роста напряженности.
В то же время многое будет зависеть от экономической ситуации в стране, событий на фронте и их влияния на критическую инфраструктуру. Не менее важным фактором останется и международная финансовая помощь, которая позволяет не допустить критического разрыва между доходами и расходами госбюджета.
Характеристики рынка с 6 по 12 июля:
- Коридоры валютных колебаний: на межбанке 44,7 – 45,1 гривны за доллар и 51,5 – 52,5 гривны за евро; на наличном рынке 44,5 – 45,2 гривны за доллар и 51,5 – 52,5 гривны за евро.
- Ежедневные курсовые колебания: на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в коммерческих банках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны за доллар и до 0,8 – 1 гривны за евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны за доллар и до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличных рынков – от 0,1 до 0,15 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5 % от стартового курса.