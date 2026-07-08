Який курс валют в банках

В українських банках станом на ранок 8 липня іноземна валюта пішла вниз, як свідчать дані сайту "Мінфін".

Дивіться також Долари 1996 року та старіші: чи можна безплатно обміняти такі купюри

Купівля долара в середньому проходить по 44,26 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,76 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продаж по (-5 копійок). Тоді як купівля євро коштує в середньому 50,61 гривні (-3 копійки), а продаж – 51,19 гривні (-7 копійок).

Яка вартість валют на чорному ринку

На чорному ринку обидві іноземні валюти не надто змінили свій курс.

Купівля долара в середньому здійснюється по 44,55 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44,60 гривні (без змін до вівторка).

(-1 копійка), а продаж – по (без змін до вівторка). Водночас купівля євро в середньому відбувається по 51,00 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,20 гривні (-1 копійка).

Який курс валют в обмінниках

А от в обмінниках ситуація у середу відрізняється – купівля долара різко здорожчала, як свідчать дані finance.ua.

Долари купують в середньому по 44,35 гривні (+32 копійки), а продають – по 44,58 гривні (-10 копійок).

(+32 копійки), а продають – по (-10 копійок). Натомість євро купують в середньому по 51,10 гривні (+28 копійок), а продають – по 51,52 гривні (-6 копійок).

Слід додати, що до кінця тижня банкіри не прогнозують особливих змін на валютному ринку порівняно з першими днями місяця. Можливий дисбаланс згладжуватиме Нацбанк, який і надалі працює в режимі "керованої гнучкості".

За прогнозами курс долара має триматися у діапазоні від 44,7 до 45,1 гривні. Натомість євро може перебувати в межах 51,5 – 52,5 гривні.

Та вже в серпні ситуація, ймовірно, зміниться. Ринок пожвавиться, попит на валюту зросте через підготовку до осінньо-зимового періоду та пов'язані з цим безпекові ризики.