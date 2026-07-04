Можно ли бесплатно обменять старые доллары на новые

Украинцы обычно называют "старыми долларами" банкноты серий 1990, 1993, 1996 и 2001 годов. Особенно когда речь идет о 100-долларовых купюрах, у которых нет синей защитной полосы. Впрочем, все они на самом деле остаются действительными.

Читайте также В США существует купюра номиналом 2 доллара – почему-то ее не любят американцы

Еще с 2023 года, как пояснили в Национальном банке Украины, такого понятия, как "старые доллары", не подлежащие обмену, не существует.

Поэтому регулятор запретил банкам и финансовым учреждениям отказывать в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям центральных банков, а ее подлинность подтверждена. Следовательно, обмен таких валют на купюры более нового образца должен осуществляться по курсу 0 гривен.

Таким образом, если по состоянию на 3 июля средний курс покупки доллара в банках составляет 44,50 гривны, то за 100-долларовую купюру 1996 года человек получит около 4 450 гривен.

В каком случае придется платить за обмен

Кроме того, НБУ отменил также понятие "незначительно изношенной банкноты". То есть валюта, имеющая незначительные повреждения, может и в дальнейшем обмениваться по установленному курсу учреждения, где будет происходить операция.

Зато купюры, имеющие признаки значительного износа, подлежат процедуре инкассо. В соответствии с этой процедурой банки принимают значительно изношенные или поврежденные банкноты, передают их в банк страны происхождения или в банки-корреспонденты, с которыми заключены соглашения об обмене таких поврежденных банкнот, и обменивают купюры на пригодные к обращению. И уже такой процесс происходит по определенным тарифам финансовых учреждений.