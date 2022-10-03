Курс фунта стерлинга
Фунт вырос до 1,128 доллара, что является самым высоким показателем за 10 дней. Что касается фьючерса FTSE, то они сигнализируют о сильном восстановлении фондового рынка, пострадавшего из-за беспокойства на фоне планов расходов премьер-министра Лиз Трасс и министра финансов Кваси Квартенга.
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В понедельник, 3 октября, стало известно, что британское правительство объявило о планах отменить предложенную отмену высшей ставки налога на прибыль, что вызвало негативную реакцию у правящей Консервативной партии.
С точки зрения рынка, это хороший шаг в правильном направлении. Рынкам нужно время, чтобы принять сообщение, но это должно ослабить давление,
– сказал главный аналитик Nordea Ян фон Герих.
Что касается цены нефти, то она выросла на фоне возможного сокращения добычи нефти странами-членами ОПЕК+ более чем на 1 миллион баррелей в сутки. Больше об этом раньше рассказывали здесь.
Акции в Азии преимущественно падали во время праздничных торгов, хотя японские рынки нашли поддержку благодаря сильным акциям энергетических компаний и полупроводниковых производителей.