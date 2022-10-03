Курс фунта стерлинга

Фунт вырос до 1,128 доллара, что является самым высоким показателем за 10 дней. Что касается фьючерса FTSE, то они сигнализируют о сильном восстановлении фондового рынка, пострадавшего из-за беспокойства на фоне планов расходов премьер-министра Лиз Трасс и министра финансов Кваси Квартенга.

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В понедельник, 3 октября, стало известно, что британское правительство объявило о планах отменить предложенную отмену высшей ставки налога на прибыль, что вызвало негативную реакцию у правящей Консервативной партии.

С точки зрения рынка, это хороший шаг в правильном направлении. Рынкам нужно время, чтобы принять сообщение, но это должно ослабить давление,

– сказал главный аналитик Nordea Ян фон Герих.

Напомним, что информация об изменении размера налога на прибыль перед этим всколыхнула британские рынки.

Что касается цены нефти, то она выросла на фоне возможного сокращения добычи нефти странами-членами ОПЕК+ более чем на 1 миллион баррелей в сутки. Больше об этом раньше рассказывали здесь.

Акции в Азии преимущественно падали во время праздничных торгов, хотя японские рынки нашли поддержку благодаря сильным акциям энергетических компаний и полупроводниковых производителей.