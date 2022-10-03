Курс фунта стерлінга
Фунт зріс до 1,128 долара, що є найвищим показником за 10 днів. Що стосується ф’ючерсу FTSE, то вони сигналізують про сильне відновлення фондового ринку, який постраждав через занепокоєння на тлі планів витрат прем’єр-міністра Ліз Трасс та міністра фінансів Квасі Квартенга.
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У понеділок, 3 жовтня, стало відомо, що британський уряд оголосив про плани скасувати запропоноване скасування вищої ставки податку на прибуток, що викликало негативну реакцію в правлячій Консервативній партії.
З точки зору ринку, це хороший крок у правильному напрямку. Ринкам потрібен час, щоб прийняти повідомлення, але це повинно послабити тиск,
– сказав головний аналітик Nordea Ян фон Геріх.
Що стосується ціни нафти, то вона зросла на тлі можливого скорочення видобутку нафти країнами-членами ОПЕК+ на більш ніж на 1 мільйон барелів на добу. Більше про це, раніше розповідали тут.
Акції в Азії переважно падали під час святкових торгів, хоча японські ринки знайшли підтримку завдяки сильним акціям енергетичних компаній та виробників напівпровідників.