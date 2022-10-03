Курс фунта стерлінга

Фунт зріс до 1,128 долара, що є найвищим показником за 10 днів. Що стосується ф’ючерсу FTSE, то вони сигналізують про сильне відновлення фондового ринку, який постраждав через занепокоєння на тлі планів витрат прем’єр-міністра Ліз Трасс та міністра фінансів Квасі Квартенга.

Читайте також Новий протокол Ethereum: що це означає для світу криптовалют

У понеділок, 3 жовтня, стало відомо, що британський уряд оголосив про плани скасувати запропоноване скасування вищої ставки податку на прибуток, що викликало негативну реакцію в правлячій Консервативній партії.

З точки зору ринку, це хороший крок у правильному напрямку. Ринкам потрібен час, щоб прийняти повідомлення, але це повинно послабити тиск,

– сказав головний аналітик Nordea Ян фон Геріх.

Нагадаємо, що інформація про зміну розміру податку на прибуток перед цим сколихнула британські ринки.

Що стосується ціни нафти, то вона зросла на тлі можливого скорочення видобутку нафти країнами-членами ОПЕК+ на більш ніж на 1 мільйон барелів на добу. Більше про це, раніше розповідали тут.

Акції в Азії переважно падали під час святкових торгів, хоча японські ринки знайшли підтримку завдяки сильним акціям енергетичних компаній та виробників напівпровідників.