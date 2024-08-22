В Евросоюзе и вне его: сколько стран официально используют евро

В следующем году Еврозону, где евро – это национальная валюта, ждут важные изменения, поскольку к ней присоединится еще одна страна. При этом рассмотрим, какие государства уже перешли на евровалюту.

В каких странах используют евро

На сегодня евро – это официальная валюта это официальная валюта 20 из 27 стран Европейского Союза. Эти страны формируют Еврозону, где евро является национальной валютой и единственным законным платежным средством. Евро ввели в 1999 году на замену экю. В обращение единую валюту стран Еврозоны ввели в 2002 году.

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Перечень стран ЕС, где евро официальная валюта:

Австрия Бельгия Кипр Хорватия Эстония Финляндия Франция Германия Греция Ирландия Италия Латвия Литва Люксембург Мальта Нидерланды Португалия Словакия Словения Испания.

Кроме того, в 2025 году переход на евро планируют в Болгарии, где сейчас национальная валюта – это лев. Соответствующее решение приняли местные законодатели. Отмечают, что центральный банк Болгарии будет проводить обмен банкнот и монет в неограниченном количестве по официальному курсу. Тогда как Венгрия, Польша, Швеция, Дания, Чехия и Румыния сохранили свои национальные валюты даже несмотря на то, что они являются членами Европейского Союза.

Сейчас евро – это одна из самых стабильных и популярных валют в мире.

Кроме стран Евросоюза евро также используют Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан. Эти страны имеют официальные соглашения с ЕС, согласно которым они могли перейти на единую валюту имели право для выпуска собственных монет. В одностороннем порядке евро ввели Черногория и Косово.