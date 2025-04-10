Курс евро вырос до пикового уровня с конца 2024 года

В четверг, 10 апреля, курс евро приблизился к отметке 1,11 доллара. Кроме того, валюта достигла максимума с конца сентября 2024 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Поддержкой для евро стало решение Европейского Союза о приостановлении введения новых пошлин на американские товары сроком на 90 дней. Блок имеет целью провести переговоры о торговле с США. Аналогичное решение по тарифам приняли и США.

Эти меры немного смягчили опасения относительно замедления глобальной экономики и роста инфляции. С другой стороны, они способствовали появлению новой волны неопределенности, которая может длиться месяцами. Также финансовые рынки скорректировали свои прогнозы относительно дальнейшей монетарной политики Европейского центрального банка.

Что известно о ЕЦБ Это центральный банк Еврозоны, где в обращении находится валюта евро.

Сейчас вероятность снижения процентной ставки в апреле снизилась до 90%. Напомним, что летом 2024 года ЕЦБ начал снижать ставки впервые за 5 лет.