НБУ установил курс валют на 17 июня – подешевеет ли евро после нового рекорда

Нацбанк установил официальный курс валюты на среду, 17 июня. После достижения нового исторического максимума евро несколько подешевело.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 16 июня торговался по 44,81 гривны, то есть цена американской валюты фактически осталась без изменений по сравнению с 15 июня. Официальный курс евро составил 52,03 гривны, то есть его цена выросла на 18 копеек, сообщает Нацбанк.

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А вот 17 июня курс валюты будет таким:

доллар – 44,78 гривны (-3 копейки);

евро – 51,94 гривны (-9 копеек).

К слову, действующий рекорд цены американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 16 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,55 гривны , а продажа – 45,05 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка и продажа в среднем составляли по 44,90 гривны ;

; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,46 гривны, а продажа – 44,92 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на полдень 16 июня был таким: в банках – покупка в среднем составляла 51,60 гривны , а продажа – 52,32 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 52,10 гривны , а продажа – 52,27 гривны ;

, а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 51,96 гривны, а продажа – 52,39 гривны.

Может ли ситуация улучшиться летом

Ранее в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что в начале лета в Украине увеличивается предложение овощей, ягод и другой сельскохозяйственной продукции, что обычно сдерживает рост цен на отдельные товары.

Именно такое сезонное подешевение может положительно повлиять на курсовую ситуацию, ведь умеренное инфляционное давление снижает риски для гривны. Правда, в случае возникновения дисбалансов Нацбанк и в дальнейшем способен оперативно вмешиваться в валютный рынок с интервенциями.