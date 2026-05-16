Какие 50 гривен уже вышли из обращения?

Нацбанк регулярно изымает из обращения старые банкноты и заменяет их новыми образцами. Какие привычные многим украинцам 50 гривен уже фактически превратились в "сувениры" – разбирался 24 Канал.

Сейчас в обращении остаются 50 гривен нескольких поколений – от образцов 2004 года до обновленных банкнот с надписью "Слава Украине! Героям Слава!" 2024 года выпуска. Именно ими украинцы могут беспрепятственно рассчитываться в магазинах, заведениях и тому подобное.

На лицевой стороне фиолетовой купюры размещен портрет общественно-политического деятеля Михаила Грушевского, а на обороте – здание Украинской Центральной Рады, председателем которой он был.

50 гривен, которые до сих пор в обращении в Украине / Фото НБУ

Кроме того, в обращении можно встретить и памятные 50 гривен, посвященные 20-летию Национального банка Украины (2011 год выпуска) и 30-летию независимости Украины (2021 год выпуска).



Памятные 50 гривен, которые можно встретить в обращении / Фото НБУ

Сейчас регулятор постепенно изымает из обращения 50 гривен образца 2004 года, а вот рассчитаться старыми оранжево-фиолетовыми деньгами 1992 года выпуска уже не получится.

Однако украинцы пытаются продавать такие "сувениры". Предложения в среднем по 200 гривен за банкноту можно найти на онлайн досках объявлений и барахолках.



50 гривен, которые уже вывели из обращения / Фото НБУ

Кстати, только 7% изъятых из обращения в прошлом году фальшивых купюр были номиналами 20, 50, 100 и 1 000 гривен. Чаще всего в Украине подделывают именно старые 500 гривен (2006 года выпуска).

Дело в том, что банкноты современного поколения имеют усиленную систему защиты и усовершенствованный дизайн, которые не уступают по уровню даже новым долларам и евро. Ранее председатель Нацбанка Андрей Пышный также отмечал, что новые украинские деньги создают как элемент культурной идентичности государства.

Я на самом деле горжусь тем, как Нацбанк работает с символами и смыслами в нумизматическом направлении. Это большая часть работы Банкнотно-монетного двора,

– заявил он.

Интересные факты о 50 гривнах:

У Музее денег рассказывали, что номинал в 50 гривен сначала появился не на банкнотах, а на облигациях времен гетмана Павла Скоропадского. Их выпуск утвердили еще в мае 1918 года.

Первые 50 гривен современного типа напечатали в Канаде в 1992 году. Они попали в украинские банки, однако в полноценный оборот так и не вышли.

Следующую серию этого номинала изготовила британская компания Thomas De La Rue. Интересно, что на ней не отметили год печати. Именно их официально ввели в обращение 2 сентября 1996 года.

На обратной стороне 50 гривен по бокам от здания Центральной Рады изображены фигуры крестьянки и рабочего, которые украинский художник Георгий Нарбут в свое время использовал и для оформления 100 гривен УНР 1918 года.

Напомним, с марта в Украине также перестали быть средствами платежа любые бумажные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен. Их еще можно бесплатно обменять на соответствующие оборотные монеты во всех отделениях банков.