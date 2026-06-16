Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 16 июня торговался по 44,81 гривны, то есть цена американской валюты фактически осталась без изменений по сравнению с 15 июня. Официальный курс евро составил 52,03 гривны, то есть его цена выросла на 18 копеек, сообщает Нацбанк.
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А вот 17 июня курс валюты будет таким:
- доллар – 44,78 гривны (-3 копейки);
- евро – 51,94 гривны (-9 копеек).
К слову, действующий рекорд цены американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла максимума 16 июня – 52,03 гривны.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Курс доллара на наличном рынке
Напомним, еще по состоянию на полдень 16 июня курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,55 гривны, а продажа – 45,05 гривны;
- на черном рынке – покупка и продажа в среднем составляли по 44,90 гривны;
- в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,46 гривны, а продажа – 44,92 гривны.
Может ли ситуация улучшиться летом
Ранее в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что в начале лета в Украине увеличивается предложение овощей, ягод и другой сельскохозяйственной продукции, что обычно сдерживает рост цен на отдельные товары.
Именно такое сезонное подешевение может положительно повлиять на курсовую ситуацию, ведь умеренное инфляционное давление снижает риски для гривны. Правда, в случае возникновения дисбалансов Нацбанк и в дальнейшем способен оперативно вмешиваться в валютный рынок с интервенциями.