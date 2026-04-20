Евро взлетел до нового максимума: почему валюта так сильно дорожает
- Официальный курс евро в Украине 20 апреля достиг нового максимума – 51,77 гривны, в частности из-за укрепления европейской валюты относительно доллара.
- Дальнейшая динамика гривны будет зависеть от курса евро к доллару, политики Национального банка и глобальных событий, в частности связанных с геополитическим напряжением на Ближнем Востоке.
Официальный курс евро 20 апреля достиг нового исторического максимума – 51,77 гривны, прибавив 34 копейки по сравнению с 17 апреля. На рост повлияли глобальное укрепление евро к доллару и действия Национального банка Украины.
Почему курс евро прыгнул в Украине?
Как объяснил в комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин, Национальный банк Украины определяет соотношение гривны только к доллару США, а все остальные курсы, в частности евро, формируются через кросс-курс. Для этого берется официальный курс гривны к доллару и умножается на кросс-курс.
По состоянию на 20 апреля официальный курс доллара от НБУ составляет 43 гривны 89 копеек (+25 копеек по сравнению с 17 апреля). По данным Trading Economics, курс евро к доллару находится на уровне 1,176. По итогу недели европейская валюта укрепилась, что стало одним из факторов, из-за которых евро в Украине взлетело быстрее доллара.
Из-за войны в Иране ситуация на мировом валютном рынке остается нестабильной. Поэтому дальнейшая динамика гривны будет зависеть как от курса евро к доллару, так и от политики Национального банка, который продолжает действовать в режиме управляемой гибкости.
То, что евро растет относительно гривны, является следствием того, что доллар падает относительно евро. В зависимости от того, что будет в Персидском заливе, можно будет в той или иной степени предсказать динамику курса американского доллара к евро.
В банках наличный евро стоит дороже. По данным "Минфина", в среднем европейскую валюту продают по 52 гривны 30 копеек. Разница возникает из-за маржи банка, расходы на наличные и коммерческие процентные соотношения.
Интересно! По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, на прошлой неделе НБУ девальвировал гривну к евро и доллару несмотря на отсутствие новых предпосылок для таких действий. В то же время Нацбанк в таких действиях может опираться на закрытые для общественности данные по балансу рынка, бюджета или перспектив помощи. Эксперт ожидает, что после стремительного роста курс должен стабилизироваться, и наличный евро может откатиться на отметки 51,5 – 52 гривны.
Чего ожидать от курса евро в апреле?
- В последнюю декаду апреля можно ожидать умеренных курсовых колебаний. Как рассказал в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, курс евро в Украине формируется под влиянием мирового рынка, прежде всего – соотношений евро-доллар и гривна-доллар.
- Поэтому все глобальные события, в частности связанные с войной в Иране, быстро сказываются на позициях евровалюты. Ее укрепление относительно доллара означает подорожание евро в Украине, а усиление доллара, наоборот, сдерживает курс евро или и толкает его вниз.
- Как спрогнозировала в комментарии 24 Каналу член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Ганна Золотько, 20 – 24 апреля может стать для рынка относительно стабильным периодом с умеренными колебаниями.
- На внутреннем рынке гривну будут поддерживать несколько факторов: сдерживающая монетарная политика НБУ, улучшение ожиданий бизнеса, международная финансовая помощь и сезонные факторы. Кроме того, последнее время Нацбанк уменьшил объем валютных интервенций, что свидетельствует о более спокойном рынке.
- Однако внешний фон, наоборот, ограничивает укрепление гривны. Из-за геополитического напряжения на Ближнем Востоке, неопределенность с тарифами США и высокие цены на энергоносители доллар остается относительно сильным. Рынки уже не ждут быстрого снижения ставок ФРС. При таких условиях гривна, вероятнее всего, будет удерживаться без резких колебаний, хотя возможны отдельные дни с большим движением курса.