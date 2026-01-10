Укр Рус
10 января, 06:00
Какое соотношение евро к доллару сейчас: результат неожиданный

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • По состоянию на 9 января, курс НБУ определяет 1 евро как примерно 1,17 доллара, средний банковский курс - 1,15 доллара.
  • 1 евро через платежные системы Mastercard и Visa можно обменять на 1,03 доллара.

На результат обмена влияет курс валют, установленный в конкретно взятом учреждении. Нужно понимать, что он отличается даже от времени суток. Именно поэтому необходимо внимательно выбирать место, где будет происходить обмен.

Сколько долларов в одном евро?

Если считать, что обмен происходит по курсу НБУ, получится, что 1 евро, по состоянию на 9 января, это примерно 1,17 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

В других местах соотношение такое:

  • по среднему банковскому курсу 1 евро это примерно – 1,15 доллара;
  • по среднему курсу в обменниках – 1,16 доллара.

А вот, если обменивать через платежные системы, получится:

  • при обмене через Mastercard, 1 евро это 1,03 доллара;
  • Visa – 1,03 доллара.

Сколько можно получить, если обменять евро на другую валюту?

Рассмотрим результат обмена по среднему банковскому курсу, установленному на 9 января:

  • за 1 евро можно получить – 4,31 злотого;
  • 49,95 гривны;
  • 16,65 китайских юаней;
  • 29,38 чешских крон;
  • 0,88 английских фунтов стерлингов.

Если же обмен происходит по среднему банковскому курсу, можно выручить:

  • за 1 евро можно получить – 4,21 злотого;
  • 50,70 гривны;
  • 8,38 китайских юаней;
  • 24,73 чешских крон;
  • 0,87 английских фунтов стерлингов, сообщает издание "Минфин".

Какой официальный курс доллара и евро в Украине?

  • Официальный курс американской валюты в Украине устанавливает регулятор. По состоянию на 10 января, 1 доллар это 42,99 гривны.

  • НБУ утверждает и официальный курс евро. Он 10 января достиг – 50,18 гривны.