Скільки доларів в одному євро?

Якщо вважати, що обмін відбувається за курсом НБУ, вийде, що 1 євро, станом на 9 січня, це приблизно 1,17 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

В інших місцях співвідношення таке:

  • за середнім банківським курсом 1 євро це приблизно – 1,15 долара;
  • за середнім курсом в обмінниках – 1,16 долара.

А от, якщо обмінювати через платіжні системи, вийде:

  • при обміні через Mastercard, 1 євро це 1,03 долари;
  • Visa – 1,03 долари.

Скільки можна отримати, якщо обміняти євро на іншу валюту?

Розглянемо результат обміну за середнім банківським курсом, встановленим на 9 січня:

  • за 1 євро можна отримати – 4,31 злотого;
  • 49,95 гривні;
  • 16,65 китайських юанів;
  • 29,38 чеських крон;
  • 0,88 англійських фунтів стерлінгів.

Якщо ж обмін відбувається за середнім банківським курсом, можна виручити:

  • за 1 євро можна отримати – 4,21 злотого;
  • 50,70 гривні;
  • 8,38 китайських юанів;
  • 24,73 чеських крон;
  • 0,87 англійських фунтів стерлінгів, повідомляє видання "Мінфін".

Який офіційний курс долара та євро в Україні?

  • Офіційний курс американської валюти в Україні встановлює регулятор. Станом на 10 січня, 1 долар це 42,99 гривні.

  • НБУ утверджує і офіційний курс євро. Він 10 січня сягнув – 50,18 гривні.