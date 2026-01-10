Сколько долларов в одном евро?

Если считать, что обмен происходит по курсу НБУ, получится, что 1 евро, по состоянию на 9 января, это примерно 1,17 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

В других местах соотношение такое:

по среднему банковскому курсу 1 евро это примерно – 1,15 доллара;

по среднему курсу в обменниках – 1,16 доллара.

А вот, если обменивать через платежные системы, получится:

при обмене через Mastercard, 1 евро это 1,03 доллара;

Visa – 1,03 доллара.

Сколько можно получить, если обменять евро на другую валюту?

Рассмотрим результат обмена по среднему банковскому курсу, установленному на 9 января:

за 1 евро можно получить – 4,31 злотого;

49,95 гривны;

16,65 китайских юаней;

29,38 чешских крон;

0,88 английских фунтов стерлингов.

Если же обмен происходит по среднему банковскому курсу, можно выручить:

за 1 евро можно получить – 4,21 злотого;

50,70 гривны;

8,38 китайских юаней;

24,73 чешских крон;

0,87 английских фунтов стерлингов, сообщает издание "Минфин".

Какой официальный курс доллара и евро в Украине?