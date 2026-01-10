Сколько долларов в одном евро?
Если считать, что обмен происходит по курсу НБУ, получится, что 1 евро, по состоянию на 9 января, это примерно 1,17 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
Читайте также Свержение режима Мадуро: означает ли это обвал цен на нефть и какой будет ситуация на рынке
В других местах соотношение такое:
- по среднему банковскому курсу 1 евро это примерно – 1,15 доллара;
- по среднему курсу в обменниках – 1,16 доллара.
А вот, если обменивать через платежные системы, получится:
- при обмене через Mastercard, 1 евро это 1,03 доллара;
- Visa – 1,03 доллара.
Сколько можно получить, если обменять евро на другую валюту?
Рассмотрим результат обмена по среднему банковскому курсу, установленному на 9 января:
- за 1 евро можно получить – 4,31 злотого;
- 49,95 гривны;
- 16,65 китайских юаней;
- 29,38 чешских крон;
- 0,88 английских фунтов стерлингов.
Если же обмен происходит по среднему банковскому курсу, можно выручить:
- за 1 евро можно получить – 4,21 злотого;
- 50,70 гривны;
- 8,38 китайских юаней;
- 24,73 чешских крон;
- 0,87 английских фунтов стерлингов, сообщает издание "Минфин".
Какой официальный курс доллара и евро в Украине?
Официальный курс американской валюты в Украине устанавливает регулятор. По состоянию на 10 января, 1 доллар это 42,99 гривны.
НБУ утверждает и официальный курс евро. Он 10 января достиг – 50,18 гривны.