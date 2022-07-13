13 июля 2022 года курс евро по отношению к американскому доллару упал на международном рынке Форекс до отметки на уровне 0,9999 доллара или на 0,37%. Такие данные зафиксировали по состоянию на 15:45 по Киеву во время торгов.

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Евро упал ниже доллара впервые за 20 лет

Последний раз такая динамика на валютном рынке была в начале декабря 2002 года. В этот раз евро обесценился после обнародования последнего отчета по инфляции в США. Рост цен в Америке установил новый рекорд за более чем 40 лет. В июне Индекс потребительских цен вырос до 9,1%.

Интересно, что всего днем ранее валютная пара евро – доллар вышел на уровень друг к другу. В целом, с момента внедрения евро на рынок в 1999 году, эта валюта опускалась ниже паритета к доллару США на недолгий промежуток времени. Ранее такую динамику фиксировали в диапазоне 1999 года – 2002 годами.

В частности, в октябре 2000 года стоимость евро достигла рекордно низкого уровня – 0,82 доллара. На момент создания этого материала пара евро – доллар США остановилась на уровне 1,0080 – 1,0082 соответственно, согласно данным Forex.

К теме! Согласно данным НБУ, по состоянию на 13 июля курс евро остановился 29,37 гривны за евро. Стоимость доллара США с 24 февраля 2022 года остается на уровне 29,25 гривны за доллар США.

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