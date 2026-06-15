Евро перехватило эстафету у доллара – курс валюты на 16 июня побил рекорд

Нацбанк установил официальный курс валюты на вторник, 16 июня. В то время как доллар после серии рекордов в начале лета "сделал паузу", евро значительно подорожало, установив новый максимум в Украине.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 15 июня торговался по 44,81 гривны, то есть цена американской валюты снизилась на 11 копеек по сравнению с 12 июня. Официальный курс евро составил 51,85 гривны, то есть его цена выросла на 2 копейки, сообщает Нацбанк.

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А вот 16 июня курс валюты будет таким:

доллар – 44,81 гривны (фактически без изменений);

евро – 52,03 гривны (+18 копеек) – новый исторический максимум.

Обратите внимание! Действующий рекорд цены американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка. В свою очередь, предыдущий максимум евро держался с 22 апреля – 51,91 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 15 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,55 гривны , а продажа – 45,10 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка и продажа в среднем составляли по 44,90 гривны ;

; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,43 гривны, а продажа – 44,92 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на полдень 15 июня был таким: в банках – покупка в среднем составляла 51,70 гривны , а продажа – 52,32 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 52,15 гривны , а продажа – 52,28 гривны ;

, а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 51,95 гривны, а продажа – 52,50 гривны.

Что оказывает давление на валютный рынок

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что дополнительным фактором влияния на курс валюты по-прежнему остается ситуация на Ближнем Востоке.

Геополитическая напряженность уже несколько месяцев подряд поддерживает неопределенность на мировых рынках. Это, в частности, отражается на ценах на нефть, которые демонстрируют разнонаправленную динамику: после роста наступает подешевение, а потом тренд снова меняется.

Поэтому в течение недели с 15 по 21 июня курс доллара может колебаться в пределах 44,40 – 45,10 гривны, а евро – 51 – 52,50 гривны.