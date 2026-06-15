Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 15 червня торгувався по 44,81 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 11 копійок проти 12 червня. Офіційний курс євро становив 51,85 гривні, отже його ціна зросла на 2 копійки, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Які банкноти по 50 гривень більше не приймають у магазинах

А от 16 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,81 гривні (фактично без змін);

євро – 52,03 гривні (+18 копійок) – новий історичний максимум.

Зауважте! Чинний рекорд ціни американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку. Натомість попередній максимум євро тримався з 22 квітня – 51,91 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 15 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,55 гривні , а продаж – по 45,10 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля та продаж в середньому були по 44,90 гривні ;

по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,43 гривні, а продаж – по 44,92 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 15 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,70 гривні , а продаж – по 52,32 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 52,15 гривні , а продаж – по 52,28 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,95 гривні, а продаж – по 52,50 гривні.

Що продовжує тиснути на валютний ринок

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що додатковим фактором впливу на курс валюти досі залишається ситуація на Близькому Сході.

Геополітична напруга вже кілька місяців поспіль підтримує невизначеність на світових ринках. Це, зокрема, відображається на цінах нафти, які демонструють різноспрямовану динаміку: після зростання настає здешевлення, а згодом тренд знову змінюється.

Тож протягом тижня 15 – 21 червня курс долара може коливатися в межах 44,40 – 45,10 гривні, тоді як євро 51 – 52,50 гривні.