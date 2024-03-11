Речь идет об Ethereum, которая также занимает второе место после биткоина по капитализации на рынке. Криптовалюта приблизилась к своему историческому максимуму, информирует 24 Канал.

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Ethereum достиг важного ценового уровня

Стоимость цифровой монеты Ethereum пересекла отметку в 4000 долларов за штуку. Рыночная капитализация криптовалюты оценивается в 486,5 миллиарда долларов, согласно данным CoinMarketCap. Напомним, что предыдущий исторический рекорд Ethereum зафиксировал 10 ноября 2021 года. Тогда монета стоила 4868 долларов.

К теме! Биткоин установил новый исторический максимум на рынке. Курс монеты вырос до 72 177 долларов. Это не впервые с начала текущего года эта криптовалюта обновляет ценовой рекорд. По состоянию на 6 марта пиковым значение для криптовалюты была цена на уровне 69 202 долларов за штуку.

Напомним, что в начале марта на рынке криптовалют зафиксировали рекордный с 2021 года уровень жадности. Этот показатель пересек отметку в 90%.

Что влияет на стоимость криптовалюты

Стоит добавить, что за последние 7 дней Ethereum вырос в цене на 15,32%. В то же время ограниченное предложение монеты на рынке и сразу несколько важных событий в экосистеме Ethereum могут поддержать дальнейшее подорожание второй самой известной криптовалюты в мире. Об этом рассказали аналитики CryptoQuant.

Тогда как аналитик из CoinShares заявил, что рост стоимости Ethereum может быть связан с вероятным появлением биржевых фондов (ETF) на Ethereum и ожидаемым обновлением Dencun.

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