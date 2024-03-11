Йдеться про Ethereum, яка також посідає друге місце після біткойна за капіталізацією на ринку. Криптовалюта наблизилася до свого історичного максимуму, інформує 24 Канал.

Варте уваги Спадок легендарних інвесторів: які поради допоможуть створити капітал

Ethereum досягнув важливого цінового рівня

Вартість цифрової монети Ethereum перетнула позначку у 4000 доларів за штуку. Ринкова капіталізація криптовалюти оцінюють у 486,5 мільярда доларів, згідно з даними CoinMarketCap. Нагадаємо, що попередній історичний рекорд Ethereum зафіксував 10 листопада 2021 року. Тоді монета коштувала 4868 доларів.

До теми! Біткойн встановив новий історичний максимум на ринку. Курс монети зріс до 72 177 доларів. Це не вперше з початку поточного року ця криптовалюта оновлює ціновий рекорд. Станом на 6 березня піковим значення для криптовалюти була ціна на рівні 69 202 доларів за штуку.

Нагадаємо, що напочатку березня на ринку криптовалют зафіксували рекордний з 2021 року рівень жадібності. Цей показник перетнув позначку у 90%.

Що впливає на вартість криптовалюти

Варто додати, що за останні 7 днів Ethereum зріс в ціні на 15,32%. Водночас обмежена пропозиція монети на ринку та відразу кілька важливих подій в екосистемі Ethereum можуть підтримати подальше подорожчання другої найвідомішої криптовалюти у світі. Про це розповіли аналітики CryptoQuant.

Тоді як аналітик з CoinShares заявив, що зростання вартості Ethereum може бути пов'язане із ймовірною появою біржових фондів (ETF) на Ethereum і очікуваним оновленням Dencun.

Трейдинг – це один із найефективніших варіантів для заробітку онлайн. Опанувати всі тонкощі й нюанси допоможуть експерти Forex Club. Тож не втрачайте час та починайте нове життя все зараз!