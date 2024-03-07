Речь идет об Индексе страха и жадности на рынке криптовалют. Этот показатель 5 марта впервые с 2021 года пересек важную психологическую отметку.

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Рынок криптовалют поглотила крайняя жадность

Максимально Индекс страха и жадности поднимался до отметки в 90%. Это признак кризиса "крайней жадности" на крипторынке. Аналитики выделили, что на фоне турбулентности рынка его участники могут демонстрировать крайние формы эмоционального поведения:

Демонстрировать невероятную жадность, когда рынок растет;

Другая крайность – спонтанная продажа активов, которую связывают с иррациональной реакцией на временное падение котировок.

Однако следует учитывать, что рост Индекса страха и жадности свидетельствует не только о благоприятных возможностях для инвесторов, но о том, что рынок ждет неизбежная коррекция.

На момент создания этого материала, Индекс страха и жадности остановился на уровне 88%. При этом общая капитализация крипторынка составляет 2,51 триллиона долларов.