Доллар снова в центре внимания – валюта США стремительно укрепляется в конце июня

В конце июня американская валюта уверенно укрепляется и может продемонстрировать самый значительный месячный рост за почти год. Инвесторы внимательно следят за статистикой инфляции из США, которая может подкрепить ожидания относительно изменения процентных ставок.

Доллар готовится побить рекорды

В частности, если до эскалации на Ближнем Востоке трейдеры прогнозировали смягчение монетарных условий, то теперь предвидят повышение ставок в октябре и, вероятно, еще одно до конца 2026 года. Подробности рассказали в Reuters.

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Доллар достиг самого высокого уровня по отношению к евро за последние 13 месяцев, из-за чего курс евро опустился ниже 1,14.

за последние 13 месяцев, из-за чего курс евро опустился ниже 1,14. В то же время фунт стерлингов снизился до минимума за 7 месяцев.

снизился до минимума за 7 месяцев. В свою очередь, японская иена осталась вблизи самых слабых отметок за последние 40 лет – около 161,9 доллара.

Отметим, что 25 июня индекс доллара, отражающий стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных мировых, удерживался вблизи отметки 101,5 пункта. Накануне показатель достиг 13-месячного максимума на уровне 101,8 пункта.

Кроме того, такое укрепление оказывает давление на другие активы: золото впервые за более чем 7 месяцев ненадолго опустилось ниже 4 тысяч долларов за унцию, а биткоин впервые с 2024 года упал ниже 60 тысяч долларов.

К слову, именно ожидания относительно монетарной политики ФРС в рамках борьбы с инфляцией поддерживают валюту США. Рынки исходят из того, что регулятору придется прибегнуть к повышению ставок, а это, в свою очередь, увеличивает привлекательность долларовых активов.

Интересно! К валютам "безопасной гавани", которые обычно не обесцениваются даже в периоды рыночных потрясений, относится не только американский доллар, но и швейцарский франк. В настоящее время их курсы в Украине близки к 45 и 55 гривнам соответственно.